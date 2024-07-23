Индонезия впервые за 10 лет заявила о намерении купить российскую нефть

Фото: Максим Платонов

Индонезийская нефтегазовая компания включила российские сорта нефти в свой сентябрьский тендер. Последний раз подобная покупка была совершена более 10 лет назад. Предприятие планирует покупку сырья марки Urals.

Согласно заявке, доставка нефти должна произойти 15—17 сентября на нефтеперерабатывающий завод Cilacap. Также компания планирует заказать у России марку Sokol для поставки 18—20 сентября. Результаты тендеров пока неизвестны, сообщает РБК.

Отмечается, что компания может купить российскую нефть только в том случае, если она будет продана в соответствии с ценовым потолком, то есть по $60 за баррель.

Стоит подчеркнуть, что в настоящее время основным рынком для поставок российской нефти является Индия. В 2023 году объем экспорта вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом и составил около 90 млн тонн.

Разиль Самигуллин