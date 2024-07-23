Кремль пообещал жестко ответить на передачу Киеву доходов от замороженных российских активов

Фото: Сейтумерова Анна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передача Украине доходов от замороженных российских активов является воровством, и Москва ответит на эти действия.

Песков подчеркнул, что подобные шаги не могут оставаться без ответа, так как эти деньги не только воруют, но и тратят на закупку вооружения. Он также отметил, что возможность юридического и правового преследования лиц, причастных к принятию и реализации этих решений, будет прорабатываться.

— Использование активов РФ для помощи Киеву — худший путь, по которому пошла Европа, — заявил Песков.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ РФ на перечисление Европой доходов от российских активов в пользу Украины будет жестким.

— Мы неоднократно говорили, что отвечать будем очень жестко, в межведомственном формате по каждому пункту будет приниматься решение, как отвечать. Естественно, в национальных интересах будем действовать, — цитируют слова Захаровой «Известия».

Напомним, что в июне текущего года ЕС утвердил план использования доходов с российских активов в интересах Украины. По словам главы Европейской дипломатии Жозепа Борреля, Евросоюз в августе передаст им порядка 1,4 млрд евро.

Олег Исаков