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Автодилеры просят Минпромторг отложить индексацию утильсбора до следующего года

11:12, 26.07.2024
Автодилеры просят Минпромторг отложить индексацию утильсбора до следующего года
Фото: Динар Фатыхов

Российская ассоциация автодилеров обратилась к Минпромторгу с просьбой перенести повышение утилизационного сбора на 2025 год, сообщают «Ведомости».

В своем обращении ассоциация указывает, что до начала индексации необходимо определить виды автомобилей, спецтехники и прицепов, которые не производятся в России, а также разработать механизмы поддержки для отечественного автопрома.

Напомним, утилизационный сбор на автомобили в России планировалось увеличить на 70—85% с 1 октября 2024 года.

До 2030 года размер утильсбора может вырасти в 3,9 раза от действующего коэффициента, который составляет 1,65.

Олег Исаков

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