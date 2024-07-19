В Госдуму внесен законопроект о работе филиалов иностранных банков в России

Фото: Максим Платонов

Правительство внесло в Государственную думу проект закона, который устанавливает правила работы филиалов иностранных банков на территории России.

Законопроект накладывает ряд ограничений на работу с физлицами, драгоценными металлами и вводит требования к размеру гарантийного депозита. Также документ предусматривает квоту количества иностранных работников и обязательное использование полного наименования банка на русском языке.

Согласно законопроекту, иностранный банк сможет открыть в России только один филиал. При этом не более половины сотрудников филиала могут быть иностранными гражданами. Банк также должен будет создать официальный сайт в российской национальной доменной зоне, сообщает Интерфакс.

Чтобы работать в России, иностранному банку необходимо иметь разрешение на банковскую деятельность в своей стране не менее трех лет и кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Центробанком. Уровни кредитных рейтингов будут определяться ЦБ и публиковаться на его официальном сайте.

Стоит подчеркнуть, что по данным исследования чистая прибыль иностранных банков в России за 2023 год снизилась на 22%, до $3,36 млрд. Лидером по показателю чистой прибыли среди иностранных банков стал «Райффайзенбанк» (122 млрд рублей).

Разиль Самигуллин