Товарооборот России и Китая в первом полугодии превысил $116,8 млрд

Фото: Динар Фатыхов

Товарооборот России и Китая в первом полугодии превысил $116,8 млрд. В годовом выражении показатели увеличились на 1,8%.

Импорт китайских товаров в Россию за первое полугодие вырос на 3,9% и составил $65,2 млрд. Однако, 0,8% упали показатели экспорта — до $51,6 млрд, сообщает ТАСС.

Стоит подчеркнуть, что к маю товарооборот между странами с начала 2024 года вырос до 76,6 млрд долларов. В 2023 году объем торговли между Россией и Китаем достиг рекордных $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%.

Разиль Самигуллин