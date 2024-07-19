Корпоративный кредитный портфель отделения «Банк Татарстан» Сбербанка с начала года вырос на 14%

Татарстанское отделение Сбербанка улучшило финансовые показатели. За первое полугодие кредитный портфель корпоративного бизнеса вырос на 14% — 28 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель достиг 227 млрд рублей.

Корпоративный портфель рос за счет крупного и среднего бизнеса — до 151 млрд рублей, на 23%.

Среди направлений кредитования больший рост показало инвестиционное кредитование и финансирование строительных проектов — на 27 млрд рублей, рост на 20%.

Среди отраслей в портфеле наибольшую долю занимают строительство (рост портфеля на 19 млрд) и проектное финансирование (8 млрд).

Всего отделение «Банк Татарстан» Сбербанка обслуживает свыше 77 тысяч корпоративных клиентов. Более 9 тысяч компаний открыли счет и стали новыми клиентами банка в первом полугодии 2024 года.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Корпоративный кредитный портфель с начала года вырос на 14%. Понимая высокий уровень ключевой ставки ЦБ, банк активно помогает партнерам применять доступные меры господдержки, такие как льготное финансирование АПК, программы поддержки производства, в том числе промышленная ипотека, займы фонда развития промышленности и финансирование приоритетного импорта. По ним наше отделение заключило договоры на 16 млрд рублей, мы являемся партнерами в финансировании бизнеса республики».