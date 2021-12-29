Чернышенко: у цифровых паспортов будет чип российского производства с высоким уровнем криптографии

В России цифровые паспорта будут иметь чип отечественного производства с высоким уровнем криптографии. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, использование документа в таком формате абсолютно безопасно. По сути, цифровой паспорт напоминает банковскую карту. Персональные данные будут зашифрованы, и вероятность взлома очень низка. Чернышенко добавил, что предполагается и мобильная версия паспорта, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Отмечается, что использование цифровых паспортов является добровольным. Граждане по-прежнему смогут применять бумажный документ.

На этой неделе стало известно, что впервые цифровые паспорта испытают в Москве, Подмосковье и Татарстане. Как рассказал Чернышенко, регионы были выбраны по критерию технологической готовности к использованию подобных документов. Их выдача стартует в начале 2023 года.

Диана Жиленкова