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В Челнах врачи провели срочную операцию молодой девушке по удалению опухоли в сердце

03:32, 29.12.2021
В Челнах врачи провели срочную операцию молодой девушке по удалению опухоли в сердце
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах врачи БСМП удалили опухоль c сердца 34-летней пациентки. Доброкачественное образование обнаружили во время УЗИ.

Специалисты приняли решение о хирургическом лечении, потому что местонахождение данной опухоли в левом предсердии и ее большие размеры грозили девушке инсультом или тромбозом артерии.

Фото: Максим Платонов (архив)

Опухоль удалили через небольшой разрез. После операции девушка вернулась домой, передает пресс-служба Минздрава РТ.

В конце ноября в Набережных Челнах врачи удалили женщине опухоль весом 20 кг. Подобную операцию проводили в городе впервые.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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