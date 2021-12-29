В Челнах врачи провели срочную операцию молодой девушке по удалению опухоли в сердце

В Набережных Челнах врачи БСМП удалили опухоль c сердца 34-летней пациентки. Доброкачественное образование обнаружили во время УЗИ.

Специалисты приняли решение о хирургическом лечении, потому что местонахождение данной опухоли в левом предсердии и ее большие размеры грозили девушке инсультом или тромбозом артерии.

Фото: Максим Платонов (архив)

Опухоль удалили через небольшой разрез. После операции девушка вернулась домой, передает пресс-служба Минздрава РТ.

В конце ноября в Набережных Челнах врачи удалили женщине опухоль весом 20 кг. Подобную операцию проводили в городе впервые.



Татьяна Леухина