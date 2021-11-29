48-летней жительнице Челнов удалили опухоль весом 20 килограммов

В Набережных Челнах врачи удалили женщине опухоль весом 20 кг. Подобная операция была проведена впервые. Новообразование находилось в забрюшинном пространстве, и, по словам медиков, подобная опухоль встречается довольно редко.

Изначально 48-летняя пациентка жаловалась на быстрое увеличение живота. После обследования врачи решили ее прооперировать, операция длилась несколько часов. Помимо опухоли, женщине удалили и правую почку. Спустя 10 дней ее выписали из онкодиспансера, передает chelny-biz.

Фото: Максим Платонов (архив)

В сентябре медики из ДРКБ Татарстана удалили новорожденному ребенку опухоль весом более 1 кг. Причем ее вес составил половину веса малыша. Он находился под наблюдением врачей еще до своего рождения.

Диана Жиленкова