Исследование: 17% опрошенных татарстанцев хотели бы видеть на корпоративе Би-2

На новогоднем корпоративе 20% опрошенных татарстанцев не хотели бы видеть российских музыкантов. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).

Чаще всего так отвечали IT-специалисты (37%), строители (30%), а также юристы и работники искусства и масс-медиа (по 29%). 17% респондентов хотели бы видеть на новогоднем корпоративе группу Би-2, 15% — группу «Вверх». Больше всего поклонников у этой группы среди продавцов — 19%. На третьем месте оказалась Земфира — 13%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Под национальную музыку и местных исполнителей хотели бы праздновать Новый год с коллегами 1% работников из Татарстана. Наименьшей популярностью у татарстанцев пользуются Ольга Бузова, «Виагра», Филипп Киркоров и Светлана Лобода — видеть их на новогоднем корпоративе хотели бы лишь по 1% опрошенных и менее.

Ранее исследование показало, что большинство жителей республики предпочли бы заменить новогодний корпоратив на денежную премию.



Татьяна Леухина