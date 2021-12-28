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В Казани наградили лауреатов республиканского общественного конкурса «Руководитель года-2021» — видео

22:59, 28.12.2021
В Казани наградили лауреатов республиканского общественного конкурса «Руководитель года-2021» — видео
Фото: tatarstan.ru

В Казани сегодня прошла церемония награждения лауреатов республиканского общественного конкурса «Руководитель года — 2021». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подвел итоги 2021 года, обозначил основные задачи на 2022 год, отметил вклад директорского корпуса республики в решение задач, стоящих перед республикой. Он вручил государственные награды РФ и РТ.

Вчера в зале приемов Казанского кремля (Пушечный двор) прошло вручение государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан.

ОбществоВласть Татарстан

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