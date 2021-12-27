За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу: Рустем Сультеев удостоен ордена Почета

Фото: Роман Хасаев

В зале приемов Казанского кремля (Пушечный двор) состоялось вручение государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан. Церемонию провел президент Татарстана Рустам Минниханов.

Председатель совета директоров АО «УК «ТАИФ» Рустем Сультеев удостоен ордена Почета. Указ о награждении президент России Владимир Путин подписал еще в сентябре 2021 года. Документ подчеркивает, что высокая федеральная награда вручена «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Рустем Сультеев — один из тех, кто стоял у самых истоков создания инвестиционной компании ТАИФ, позже выросшей в многоотраслевую Группу ТАИФ.

Указ о награждении был подписан, когда Рустем Сультеев еще занимал должность заместителя председателя совета директоров АО «ТАИФ», первого заместителя генерального директора АО «ТАИФ» по производственно-коммерческой деятельности.

Напомним: в 2018 году этой награды был удостоен Альберт Шигабутдинов (на тот момент — генеральный директор АО «ТАИФ»).