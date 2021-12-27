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За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу: Рустем Сультеев удостоен ордена Почета

18:25, 27.12.2021
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу: Рустем Сультеев удостоен ордена Почета
Фото: Роман Хасаев

В зале приемов Казанского кремля (Пушечный двор) состоялось вручение государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан. Церемонию провел президент Татарстана Рустам Минниханов.

Председатель совета директоров АО «УК «ТАИФ» Рустем Сультеев удостоен ордена Почета. Указ о награждении президент России Владимир Путин подписал еще в сентябре 2021 года. Документ подчеркивает, что высокая федеральная награда вручена «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Рустем Сультеев — один из тех, кто стоял у самых истоков создания инвестиционной компании ТАИФ, позже выросшей в многоотраслевую Группу ТАИФ.

Указ о награждении был подписан, когда Рустем Сультеев еще занимал должность заместителя председателя совета директоров АО «ТАИФ», первого заместителя генерального директора АО «ТАИФ» по производственно-коммерческой деятельности.

Напомним: в 2018 году этой награды был удостоен Альберт Шигабутдинов (на тот момент — генеральный директор АО «ТАИФ»).

Справка


Сультеев Рустем Нургасимович

Председатель совета директоров — первый заместитель генерального директора АО «УК «ТАИФ» по производственно-коммерческой деятельности.

Окончил Казанский инженерно-строительный институт (1976 г.).

С 1976 по 1983 г. — мастер-строитель СМУ-4 треста «Казаньхимстрой»;

С 1983 по 1984 г. — инженер-конструктор ремонтно-монтажного комбината управления хлебопекарной промышленности;

С 1984 по 1985 г. — заместитель директора по строительству казанского хлебозавода №2;

С 1985 по 1992 г. — заместитель начальника управления «Центрогаз»;

С 1992 по 1995 г. — заместитель генерального директора внешнеторгового научно-производственного объединения «Казань»;

С 1995 г. — первый заместитель генерального директора, председатель Совета директоров ОАО «ТАИФ»;
С 2005 по 2013 г. — член совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез»;

С 2006 по 2013 г. — член совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим»;

С декабря 2021 г. — первый заместитель генерального директора Управляющей компании «ТАИФ» по производственно-коммерческой деятельности;

Заслуженный строитель РТ (2002 г.);

Заслуженный экономист РФ (2015 г.).

Награжден медалями «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За доблестный труд» (2006 г.), орденами «За заслуги перед РТ» (2015 г.), «За заслуги перед РТ» (2017 г.), орденом Почета (2021 г.).

Орден Почета — государственная награда Российской Федерации. Учреждена Указом Президента России от 2 марта 1994г. №442.

Орденом Почета награждаются граждане за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.

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