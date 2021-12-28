В Татарстане с 1 января изменится тариф на пригородные железнодорожные перевозки

В Татарстане с 1 января 2022 года вырастет тариф на пригородные перевозки. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Согласно постановлению Госкомитета РТ, тарифы составят: с первой по вторую пригородные зоны — 30 рублей за одну десятикилометровую зону; с третьей по четвертую пригородные зоны — 20 рублей; с пятой по восьмую пригородные зоны — 18 рублей; с девятой по тринадцатую пригородные зоны — 16 рублей; с четырнадцатой по двадцатую пригородные зоны — 14 рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в Минтрансе Татарстана сообщили о том, по какому расписанию будут ездить электрички в дни новогодних праздников. Также с 1 января по техническим причинам изменится порядок курсирования пригородного поезда №6357 сообщением Казань — Канаш.

