В Татарстане изменится порядок курсирования поезда Казань — Канаш

В Татарстане с 1 января по техническим причинам изменится порядок курсирования пригородного поезда №6357 сообщением Казань — Канаш. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Поезд со станции Казань будет отправляться на три минуты раньше — в 17.38. Изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования до станции ВЧД, после чего поезд следует согласно действующему расписанию.



Фото: mindortrans.tatarstan.ru

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