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В Татарстане изменится порядок курсирования поезда Казань — Канаш

22:24, 25.12.2021
В Татарстане изменится порядок курсирования поезда Казань — Канаш
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане с 1 января по техническим причинам изменится порядок курсирования пригородного поезда №6357 сообщением Казань — Канаш. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Поезд со станции Казань будет отправляться на три минуты раньше — в 17.38. Изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования до станции ВЧД, после чего поезд следует согласно действующему расписанию.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

На этой неделе в Минтрансе Татарстана рассказали, по какому расписанию будут ездить электрички в дни новогодних праздников.

ОбществоИнфраструктура Татарстан

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