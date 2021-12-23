В Минтрансе Татарстана рассказали о расписании электричек в новогодние праздники

В Минтрансе Татарстана сообщили о том, по какому расписанию будут ездить электрички в дни новогодних праздников. Информация появилась на сайте ведомства.

В праздничные дни пригородные поезда будут курсировать по действующему расписанию, без учета переноса выходных дней. Кроме того, 1 и 2 января 2022 года из расписания будут выведены пригородные поезда №6440 и №6431 сообщением Казань — Сосновка — Казань.

Более подробную информацию о расписании электричек можно получить круглосуточно по телефону 8 (937) 625-04-33.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Недавно стало известно, что в пригородных поездах Татарстана перестанут продавать билеты по безналичному расчету. Это вынужденная мера из-за неустойчивого интернет-соединения. Этим пользуются некоторые пассажиры и пытаются проехать бесплатно.

Дарья Акимова