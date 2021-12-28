В СПЧ подготовят предложения по защите трудовых прав доставщиков еды и таксистов

В 2022 году Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России подготовит законодательные предложения по соблюдению трудовых прав таксистов и доставщиков еды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу СПЧ Валерия Фадеева.

По словам Фадеева, у этой категории работников нет отпусков и больничных, а также непонятно, как им начисляется пенсионный стаж. При этом около 10 млн человек задействованы в подобной деятельности.

Фадеев отметил это как серьезную проблему и добавил, что в грядущем году совет будет вырабатывать предложения для законодателей по защите трудовых прав таксистов и курьеров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее стало известно, что с 1 января 2022 года в России иностранцев за незаконную трудовую деятельность могут выдворить за пределы страны и наложить запрет на обратный въезд.

Дарья Акимова