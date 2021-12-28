В Казани прокуратура обнаружила нарушения при капремонте многоквартирных домов

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Приволжского района Казани проверила исполнение законодательства при капитальном ремонте многоквартирных домов и обнаружила некоторые нарушения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что в одном из домов по улице Рихарда Зорге объем работ был выполнен наполовину. Кровля дома оставалась разобранной, не закончен ремонт фасада, подвала, системы теплоснабжения, электроснабжения и водоотведения. Из-за качества и несоблюдения сроков работ квартиры в здании оказались затоплены. Точно такие же нарушения выявлены в доме на улице Мавлютова.

Прокуратура потребовала, чтобы подрядную организацию заменили. В адрес заказчика — руководства Фонда жилищно-коммунального хозяйства Татарстана , генподрядчика ООО «Консорциум Строительных Компаний» , техзаказчика Исполкома Казани и подрядчика ООО «Полимер Инвест» внесены представления об устранении нарушений.

Фото: прокуратура РТ

Недавно прокуратура Набережных Челнов выявила нарушения у перевозчика «ГК Альтекс», чей вахтовый автобус попал в ДТП под Елабугой 1 декабря 2021 года.

Дарья Акимова