Прокуратура Челнов обнаружила нарушения у перевозчика после ДТП с вахтовым автобусом под Елабугой

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Набережных Челнов выявила нарушения у перевозчика «ГК Альтекс», чей вахтовый автобус попал в ДТП под Елабугой 1 декабря 2021 года. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

В прокуратуре проверили соблюдение правил безопасности дорожного движения, выполнения лицензионных требований и условий при осуществлении перевозок пассажиров у «ГК Альтекс». В ходе проверки надзорное ведомство выявило нарушения правил оснащения транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации и порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов.

Перевозчику вынесли представление с требованием устранить нарушения.

Фото: прокуратура РТ

Напомним, 1 декабря в Елабужском районе Татарстана микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате пострадал 21 человек, и один погиб. Подробности в материале «Реального времени».



Дарья Акимова