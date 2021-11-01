Глава Следкома РФ предложил ужесточить контроль над миграционными процессами

Фото: Максим Платонов (архив)

В России могут ввести обязательную геномную регистрацию для трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. С таким предложением выступил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его мнению, такие меры ужесточат контроль над миграционными процессами. В их числе также упорядочивание взаимодействия правоохранительных органов с пограничниками, учет приезжих и т.д. Это поможет снизить риск проникновения на российский рынок труда «криминальных элементов». Кроме того, силовики смоугт более успешно раскрывать совершенные мигрантами преступления, передает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Недавно власти РФ почти вдвое повысили прогноз по коэффициенту миграционного прироста в 2021 году — с 14,3 до 27,3. Так, в стране численность иностранных рабочих может увеличиться почти на 400 тысяч человек — это рекордное за последние 25 лет значение.

Диана Жиленкова