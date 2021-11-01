Глава Следкома РФ предложил ужесточить контроль над миграционными процессами
В России могут ввести обязательную геномную регистрацию для трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. С таким предложением выступил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
По его мнению, такие меры ужесточат контроль над миграционными процессами. В их числе также упорядочивание взаимодействия правоохранительных органов с пограничниками, учет приезжих и т.д. Это поможет снизить риск проникновения на российский рынок труда «криминальных элементов». Кроме того, силовики смоугт более успешно раскрывать совершенные мигрантами преступления, передает «Интерфакс».
Недавно власти РФ почти вдвое повысили прогноз по коэффициенту миграционного прироста в 2021 году — с 14,3 до 27,3. Так, в стране численность иностранных рабочих может увеличиться почти на 400 тысяч человек — это рекордное за последние 25 лет значение.
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