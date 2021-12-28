В Татарстане зафиксировали еще 97 заражений коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов

За минувшие сутки в Татарстане выявили 97 новых случаев заражения COVID-19. В общей сложности коронавирусом заболели 42 457 татарстанцев.

За все время выздоровели 36 075 жителей республики, в том числе 100 — за прошедшие сутки. Также за все время пандемии инфекция унесла жизни 1 420 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов

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Диана Жиленкова