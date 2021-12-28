Новости общества

12:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане зафиксировали еще 97 заражений коронавирусом

11:38, 28.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зафиксировали еще 97 заражений коронавирусом
Фото: Ринат Назметдинов

За минувшие сутки в Татарстане выявили 97 новых случаев заражения COVID-19. В общей сложности коронавирусом заболели 42 457 татарстанцев.

За все время выздоровели 36 075 жителей республики, в том числе 100 — за прошедшие сутки. Также за все время пандемии инфекция унесла жизни 1 420 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также