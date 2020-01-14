«Казанское авиапредприятие» будет патрулировать трубопроводы за 579,6 млн рублей

Башкирское АО «Транснефть-Урал» заплатит АО «Казанское авиапредприятие» 579,6 млн рублей за воздушное патрулирование состояния трубопроводов компании.

Срок действия договора — с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года. Самолеты казанской компании должны будут патрулировать магистральные трубопроводы Челябинского, Черкасского, Курганского, Арланского, Туймазинского нефтепроводных управлений, пишет «Интерфакс» со ссылкой на СПАРК.

Стоит отметить, что «Транснефть-Урал» уже привлекал «Казанское авиапредприятие» для воздушного патрулирования состояния трубопроводов. На выполнение услуг с конца марта 2018 года до 28 января 2020 года компания заплатила 473,9 млн рублей. Стороны сотрудничают с апреля 2016 года.