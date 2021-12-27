В Казани женщину заподозрили в убийстве бывшего сожителя — она ударила его ножом в грудь, вызвала скорую и ушла

В Казани женщину заподозрили в убийстве сожителя. Следственные органы СК РФ по РТ возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Инцидент произошел в одном из домов по улице Татарстан 26 декабря. В квартире было обнаружено тело 38-летнего мужчины с ранением грудной клетки. По подозрению в совершении преступления задержали 30-летнюю бывшую сожительницу потерпевшего, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Следствие установило, что погибший пригласил в гости подозреваемую, ее сожителя и отчима. Во время распития спиртного мужчина оскорбил гостью. В ответ она ударила его ножом в грудь. После этого женщина «вызвала скорую» и вместе с другими гостями ушла из квартиры.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

Татьяна Леухина