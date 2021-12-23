Генсек НАТО сообщил о готовности диалога с Россией на определенных условиях

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс готов к диалогу с Россией, но на определенных условиях. Об этом сообщает RT.

По словам Столтенберга, сейчас важно снизить напряженность и вести осмысленной диалог с Россией, при этом не ставя под угрозу право и ответственность за защиту своих союзников. Генсек добавил, что НАТО не пойдет на компромиссы относительно своих основных принципов.

Также он отметил, что нужно поскорее провести заседание совета Россия — НАТО, потому что у РФ есть возможность обеспечить для всех мирное и спокойное Рождество, но пока признаков такого исхода не наблюдается.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что в МИД России ждут от США конкретного ответа по срокам переговоров о гарантиях безопасности.

Дарья Акимова