СМИ узнали дату проведения заседания Совета Россия — НАТО

Заседание Совета Россия — НАТО может пройти 12 января. Об этом пишет турецкое издание Анадолу со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.

Дату определил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, выступающий по совместительству председателем Совета. Сейчас по этому вопросу ведутся переговоры с Россией.

Фото: mid.ru

На 12 января также запланировано заседание начальников генштабов стран-участниц НАТО в Брюсселе.

17 декабря МИД России обнародовал проект соглашения России и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно ему, Москва и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга в качестве противников. Международные споры предлагается решать мирно, при планировании военных учений будет проявляться сдержанность.

В четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс готов к диалогу с Россией, но на определенных условиях.



Татьяна Леухина