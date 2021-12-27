В Казани открылся каток в парке «Черное озеро»

В Казани сегодня торжественно открылся каток в парке «Черное озеро». Сцену впервые установили прямо на льду. На празднике выступили группа «Оммаж», DJ Timur Ptahin, M’Dee.

На катке есть пункт проката коньков, для аренды доступно 450 пар. Также в продаже — сувенирная продукция: теплые варежки, новогодние открытки. Каток работает в будни с 12:00 до 22:00, в выходные — с 10:00 до 23:00. Технический перерыв — с 15:00 до 16:00. Инвентарь перестанут выдавать за час до закрытия катка.

Фото: kzn.ru

В новогоднюю ночь в парке «Черное озеро» будет идти праздничная программа до 3:00. Взять в аренду коньки можно будет до 2:00.

На открытии катка сегодня побывали президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин, сообщается на сайте мэрии города.

В минувшую субботу, 25 декабря, в тестовом режиме открылся каток на Кремлевской набережной и каток возле стадиона «Ак Барс Арена».

Татьяна Леухина