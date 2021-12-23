Каток на Кремлевской набережной в Казани в субботу откроется в техническом режиме

В Казани каток на Кремлевской набережной откроется в субботу, 25 декабря, в техническом режиме. Об этом сообщается в Instagram общественного пространства.

Открытие состоится в 16.00. Оно должно было состояться на прошлой неделе, однако погода внесла свои коррективы. Тогда в Казани шел небольшой снег, дневные температуры достигали 0..-4 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлую субботу, 18 декабря, на территории Кремлевской набережной открылся Зимний городок.

В субботу откроется каток и возле «Ак Барс Арены». Там же расположится детская зона с горками, пункт проката, места для отдыха и фуд-корт.



Татьяна Леухина