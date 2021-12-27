В Зеленодольске жильцы дома, пострадавшего от взрыва газа в марте, вернулись в квартиры

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В Зеленодольске жильцы дома № 39а по улице Ленина, где в марте этого года произошел взрыв газа, вернулись в свои квартиры. Об этом «Реальному времени» сообщила и. о. начальника отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата Совета Зеленодольского муниципального района Регина Чибрикова.

Жителей дома с этим событием от имени главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева поздравил руководитель исполнительного комитета района Ильяс Ганиев.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Сегодня во дворе дома № 39а наградили сотрудников МЧС, которые работали на месте взрыва. Благодарности главы района вручили Раилю Шакирову, Евгению Архирееву, Глебу Данилову, Алексею Белову, Александру Ялозюку. Также каждая семья получила в подарок мультиварку.



В начале декабря «Реальное время» выяснило, что ремонтно-восстановительные работы в пострадавшем доме обошлись в 37,2 миллиона рублей.

