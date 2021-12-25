В ХМАО сотрудников магазинов обязали предъявлять покупателям QR-коды
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) губернатор Наталья Комарова обязала сотрудников магазинов и организаций сферы услуг предъявлять QR-код посетителям. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Закон вступает в силу сегодня. Отмечается, что показывать документ, подтверждающий факт вакцинации, продавцы должны по первой просьбе посетителей.
В регионе с начала пандемии выявили 94 847 случаев коронавируса. Из всех заболевших выздоровели 88 148 человек.
Тем временем в нескольких регионах России смягчили антиковидные меры. В Тульской области до 9 января отменили обязательное наличие QR-кода в кафе и ресторанах. В Ставрополье до 20 января приостановили действие системы QR-кодов для посещения общественных мест.
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