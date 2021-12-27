В Казани на улице Баумана неизвестные повредили скульптуру «Су Анасы»
В Казани на улице Баумана неизвестные повредили скульптуру-фонтан «Су Анасы», которая расположена в начале улицы. Об этом сообщили в мэрии города.
Предположительно, фигура была повреждена в ночь с 24 на 25 декабря. Утром скульптуру увезли. «Су Анасы» восстановят не раньше весны следующего года, поскольку ремонтные работы можно будет произвести только при благоприятной погоде.
Горожане, которые стали свидетелями произошедшего, могут сообщить об этом по телефону: +7(843)294-83-82. Отмечается, Комитет внешнего благоустройства исполкома города намерен обратиться в правоохранительные органы.
В прошлом месяце в казанском парке «Крылья Советов» вандалы сломали качели, щиток и распределительный пункт. Также в ноябре от рук вандалов пострадал бульвар «Ак чәчәкләр», где неизвестные изрисовали стену павильона.
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