В Казани на улице Баумана неизвестные повредили скульптуру «Су Анасы»

В Казани на улице Баумана неизвестные повредили скульптуру-фонтан «Су Анасы», которая расположена в начале улицы. Об этом сообщили в мэрии города.

Предположительно, фигура была повреждена в ночь с 24 на 25 декабря. Утром скульптуру увезли. «Су Анасы» восстановят не раньше весны следующего года, поскольку ремонтные работы можно будет произвести только при благоприятной погоде.

Фото: realnoevremya.ru

Горожане, которые стали свидетелями произошедшего, могут сообщить об этом по телефону: +7(843)294-83-82. Отмечается, Комитет внешнего благоустройства исполкома города намерен обратиться в правоохранительные органы.

В прошлом месяце в казанском парке «Крылья Советов» вандалы сломали качели, щиток и распределительный пункт. Также в ноябре от рук вандалов пострадал бульвар «Ак чәчәкләр», где неизвестные изрисовали стену павильона.

Диана Жиленкова