В Казани бульвар «Ак чәчәкләр» пострадал от рук вандалов
В Казани вандалы изрисовали стену павильона на территории бульвара «Ак чәчәкләр» («Белые цветы»). Инцидент произошел в минувшие выходные, заявили в пресс-службе мэрии города.
— Очень жаль, что некоторые посетители парков не ценят благоустроенные пространства, — сообщили в Дирекции парков и скверов Казани.
Отмечается, что произошедшее не попало в объективы камер видеонаблюдения, поэтому Дирекция не планирует обращаться в полицию. Надписи со стен павильона постарались отмыть, но полностью очистить их так и не удалось — остались разводы.
В прошлом году на бульвар «Ак чәчәкләр» («Белые цветы») в Ново-Савиновском районе в ночь на 29 июля напали вандалы. Они испортили вывеску с названием общественного пространства на татарском языке.
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