В Казани бульвар «Ак чәчәкләр» пострадал от рук вандалов

В Казани вандалы изрисовали стену павильона на территории бульвара «Ак чәчәкләр» («Белые цветы»). Инцидент произошел в минувшие выходные, заявили в пресс-службе мэрии города.

— Очень жаль, что некоторые посетители парков не ценят благоустроенные пространства, — сообщили в Дирекции парков и скверов Казани.

Фото: kzn.ru

Отмечается, что произошедшее не попало в объективы камер видеонаблюдения, поэтому Дирекция не планирует обращаться в полицию. Надписи со стен павильона постарались отмыть, но полностью очистить их так и не удалось — остались разводы.

В прошлом году на бульвар «Ак чәчәкләр» («Белые цветы») в Ново-Савиновском районе в ночь на 29 июля напали вандалы. Они испортили вывеску с названием общественного пространства на татарском языке.



Алексей Нечаев