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В Казани бульвар «Ак чәчәкләр» пострадал от рук вандалов

13:33, 02.11.2021 2
В Казани бульвар «Ак чәчәкләр» пострадал от рук вандалов
Фото: kzn.ru

В Казани вандалы изрисовали стену павильона на территории бульвара «Ак чәчәкләр» («Белые цветы»). Инцидент произошел в минувшие выходные, заявили в пресс-службе мэрии города.

— Очень жаль, что некоторые посетители парков не ценят благоустроенные пространства, — сообщили в Дирекции парков и скверов Казани.

Фото: kzn.ru

Отмечается, что произошедшее не попало в объективы камер видеонаблюдения, поэтому Дирекция не планирует обращаться в полицию. Надписи со стен павильона постарались отмыть, но полностью очистить их так и не удалось — остались разводы.

В прошлом году на бульвар «Ак чәчәкләр» («Белые цветы») в Ново-Савиновском районе в ночь на 29 июля напали вандалы. Они испортили вывеску с названием общественного пространства на татарском языке.

Алексей Нечаев
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:03
    Как таких уродов земля носит?!!
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  • Анонимно 14:18
    это дети - будущее россии и наследники великих побед
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