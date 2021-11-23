В казанском парке «Крылья Советов» вандалы сломали качели, щиток и распределительный пункт

В казанском парке «Крылья Советов» вандалы сломали качели, а также щиток и распределительный пункт. Работа над восстановлением последнего идет прямо сейчас, потому что к нему в скором времени подключат новогоднюю елку.

Качели и щиток сломали в минувшие выходные. Работники технической службы установили вокруг них предупреждающие таблички и оградили территорию лентами, но позже хулиганы вернулись и доломали щиток и распределительный пункт.

Фото: kzn.ru (архив)

Сейчас сломанные качели демонтировали, их планируется восстановить ближе к новогодним мероприятиям. Дирекция парков и скверов Казани уже отправила запрос в Департамент телекоммуникационных технологий для получения записей с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности злоумышленников. На них написали заявление в полицию, сообщается на сайте мэрии Казани.

В начале ноября от рук вандалов пострадал бульвар «Ак чәчәкләр».