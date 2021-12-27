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В Удмуртии вертолет совершил жесткую посадку

14:42, 27.12.2021

В Удмуртии совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. По данным ТАСС, это случилось при обследовании нефтепровода в Якшур-Бодьинском районе республики.

В ГУ МЧС России по Удмуртии сообщили, что вертолет совершил жесткую посадку. На его борту находились два человека.

О жесткой посадке сообщил пилот вертолета. К месту происшествия направились спасатели.

Подробная информация уточняется.

По некоторым данным, вертолет мог лететь из Казани.

В начале ноября под Иркутском потерпел крушение Ан-12. Погибли девять человек. Самолет принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно».

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