Матвиенко считает, что эффективность мэров и губернаторов необходимо оценивать по критерию «вкус и стиль»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила новый критерий оценки эффективности работы мэров и губернаторов по развитию городов. При этом она считает, что ее задумка нереалистична.

— Я все время, когда приезжаю [в регионы], провожу беседы с мэрами, уговариваю, убеждаю, что должен быть свой стиль, что должен быть стилевой код города. Если это вывески — они должны быть одного цвета, уберите всю эту рекламу, всюду завешенную и так далее, — заявила Матвиенко.

Она считает, что градоначальники и главы регионов, во-первых, должны любить свои города, а во-вторых, привлекать к обустройству городов специалистов — архитекторов, дизайнеров и т.д. Кроме того, мэрам и губернаторам стоит прислушиваться к мнению жителей городов.

— Горожане точно любят свой город. Да, бывают разные вкусы и подходы, но это так иногда аляповато, грубо, это все не украшает город, — цитирует Матвиенко «РИА Новости».



На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что необходимо развивать малые города страны. Особое внимание следует уделять инфраструктуре.



Татьяна Демина