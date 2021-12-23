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Путин заявил, что необходимо уделить внимание развитию малых городов

12:49, 23.12.2021
Путин заявил, что необходимо уделить внимание развитию малых городов

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что необходимо развивать малые города страны. Особое внимание следует уделять инфраструктуре.

— У нас много достойных, красивых мест, где человек может чувствовать себя комфортно, — заключил Путин.

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.

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