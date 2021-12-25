В 17 регионах России улучшилась эпидемиологическая обстановка по COVID-19

В 17 регионах России наблюдается улучшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Однако осложнилась ситуация еще в двух субъектах. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, России, в отличие от европейских стран, пока удается справляться с пандемией без серьезных ограничений. Голикова отметила важность сохранения данного баланса при соблюдении мер профилактики на каникулах, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Отмечается, что ухудшение эпидемиологической обстановки наблюдается в Кемеровской области и Ингушетии.

Вчера сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 60,4%. Всего прививку сделали 77 876 905 жителей РФ. Завершили курс вакцинации 73 106 249 россиян.

Диана Жиленкова