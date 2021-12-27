За минувшие сутки в России выявили 23 210 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Максим Платонов

В России зафиксировали еще 23 210 зараженных коронавирусом. Всего инфекцию подхватили 10 415 230 россиян.

В общей сложности выздоровели 9 293 486 человек, в том числе 33 715 — за минувшие сутки. От COVID-19 скончались еще 937 граждан РФ. Всего коронавирус унес жизни 305 155 россиян.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки проведена 371 тысяча тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 1 389 693 человека.

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Диана Жиленкова