В Казани на автобусы установили камеры для фиксации нарушений автохамов

Фото: АТП РТ

На казанские маршруты 27 декабря вышли автобусы, на которые установили систему фотовидеофиксации «Паркон-А», сообщает ассоциация АТП Татарстана.



Прибор будет фиксировать нарушения ПДД на автобусной полосе, парковку на автобусной полосе и на остановках общественного транспорта.

МУП «ПАТП №2» и «МУП «ПАТП №4» заключили соглашения с ГБУ «БДД», которое предоставило системы фотофиксации на безвозмездной основе. Оснащение общественного транспорта камерами «Паркон-А», которое началось в декабре 2021 года, продолжат в 2022 году.

Отмечается, что из-за неправильной парковки и нарушений со стороны автохамов в городе нарушается график движения общественного транспорта. С помощью нововведения эту проблему надеются решить. Камера работает в автоматическом режиме. В ней установлена сим-карта, информация автоматически передается в центр фотовидеофиксации ПДД ГИБДД МВД по РТ. После обработки информации нарушителю направляется постановление.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале в казанских автобусах устанавливали камеры нового поколения. Всего в каждом автобусе устанавливали шесть камер: три направлены на двери, две — в салон автобуса, одна размещена в водительской кабине.

Маргарита Головатенко