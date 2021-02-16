В казанских автобусах установили камеры нового поколения

В 53 новых автобусах на газомоторном топливе в Казани установили камеры нового поколения. В каждом автобусе теперь шесть камер: три направлены на двери, две — в салон автобуса, одна размещена в водительской кабине, сообщает Ассоциация АТП РТ.



Камеры теперь работают в режиме онлайн: диспетчер на предприятии может контролировать водителя — узнать его самочувствие, дорожные условия, а еще посмотреть обстановку в автобусе, таким образом контролируя и работу кондуктора.

У новых камер лучше матрица, которая позволит детально разобраться в возникшей нештатной ситуации. Также увеличен объем жесткого диска, а значит, время хранения информации. Информацию с флеш-карты так же можно получить дистанционно.

Камеры нового поколения позволят выявить пассажиров, предлагающих кондуктору проехать без билета и меньше заплатить. Новые функции позволят получить детальные фотографии лиц. В Ассоциация АТП РТ считают, что таких пассажиров нужно привлекать к ответственности. Ассоциация АТП РТ оставляет за собой право публично обнародовать фотографии.

Фото: Максим Платонов

Ранее в Ассоциации транспортных предприятий Татарстана (АТП РТ) прокомментировали инцидент с пассажиркой, которую высадили из автобуса в снег. Там провели внутреннюю проверку и показали видео как раз с камер видеонаблюдения в салоне транспорта.

Маргарита Головатенко