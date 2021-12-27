Прокуратура в Бугульме проверяет информацию об отравлении двоих детей угарным газом

Фото: прокуратура РТ

Бугульминская городская прокуратура начала проверку информации об отравлении угарным газом двух несовершеннолетних в доме на улице Калинина, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Сообщение о госпитализации детей поступило из Бугульминской ЦРБ накануне в 22.30. Мальчик 2013 года рождения и его сестра 2016 года рождения были госпитализированы с признаками отравления угарным газом средней тяжести.

На момент проверки ведомством внутридомовое газовое оборудование находилось в исправном состоянии. Утечки газа не было. Прокуратура выяснит обстоятельства и причины случившегося совместно с профильными специалистами и проверит исполнение законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. В случае нарушений ведомство примет меры прокурорского реагирования.

На момент инцидента родители детей находились дома, они не пострадали.

На прошлой неделе в одном из домов Казани пять человек отравились угарным газом. Двоих пострадавших госпитализировали в ДРКБ: девочку 2021 года рождения и девушку 2003 года рождения. От госпитализации отказались три человека: женщина 1975 года рождения, девочка 2007 года рождения и девушка 1999 года рождения. Прокуратура Казани начала проверку. Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Маргарита Головатенко