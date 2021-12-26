Путин заявил, что ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным

Президент России Владимир Путин допустил различные варианты ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток. Это зависит от предложении, которые сделают военные эксперты, заявил он в интервью программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия-1».

Предложения Москвы для США и Североатлантического альянса по гарантиям безопасности были сделаны для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, который закрепили юридически.

Фото: mid.ru

Расширение блока на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.

Сегодня СМИ сообщили, что заседание Совета Россия — НАТО может пройти 12 января. Согласно проекту соглашения МИДа, Москва и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга в качестве противников. Международные споры предлагается решать мирно, при планировании военных учений будет проявляться сдержанность.



Татьяна Леухина