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Путин заявил, что ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным

13:59, 26.12.2021
Путин заявил, что ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин допустил различные варианты ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток. Это зависит от предложении, которые сделают военные эксперты, заявил он в интервью программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия-1».

Предложения Москвы для США и Североатлантического альянса по гарантиям безопасности были сделаны для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, который закрепили юридически.

Фото: mid.ru

Расширение блока на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.

Сегодня СМИ сообщили, что заседание Совета Россия — НАТО может пройти 12 января. Согласно проекту соглашения МИДа, Москва и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга в качестве противников. Международные споры предлагается решать мирно, при планировании военных учений будет проявляться сдержанность.

Татьяна Леухина
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