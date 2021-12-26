В мире отменили около 5,7 тысячи рейсов в период рождественских праздников из-за штамма «омикрон»

Фото: Максим Платонов (архив)

Мировые авиакомпании отменили в период рождественских праздников около 5,7 тысячи рейсов на фоне роста случаев заражения персонала штаммом COVID-19 «омикрон». Об этом сообщает телеканал CNN.

По имеющейся информации, почти десять тысяч рейсов было задержано накануне католического Рождества. В США перевозчикам пришлось сократить количество полетов в сочельник, Рождество и на следующий день после праздника на 1,7 тысячи. Это коснулось внутренних рейсов и международных направлений.

Однако, несмотря на рост числа заболеваний, миллионы людей по-прежнему отправляются в путешествия. По данным Управления транспортной безопасности США, только за 23 декабря в аэропортах страны зарегистрировали более 2,1 млн пассажиров.

Фото: realnoevremya.ru

В конце ноября стало известно, что правительство России возместит авиакомпаниям затраты из-за отмены рейсов в Турцию и Танзанию в 2021 году.

Дарья Акимова