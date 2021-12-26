Новости экономики

18:25 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Правительство выделит 5 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений в селах

16:53, 26.12.2021
Правительство выделит 5 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений в селах
Фото: pixabay.com

Кабмин выделит 5 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений в селах и труднодоступных местностях, сообщает RT со ссылкой на распоряжение правительства.

5 млрд рублей на эти цели из резервного фонда выделят до конца 2021 года. На них планируется отремонтировать около 1,2 тысяч почтовых отделений и оснастить их мебелью и оборудованием.

Фото: Анна Сейтумерова

В ноябре татарстанцы жаловались на перебои в работе почты. О причинах перебоев в работе — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ЭкономикаБюджетОбщество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок