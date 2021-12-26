Юрист предупредил курильщиков о новых запретах в 2022 году

В 2022 году в России ужесточат запреты и наказания для курильщиков. Их начнут штрафовать по статье о нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях, рассказал юрист «Европейской юридической службы» Павел Корытов.

Власти обязали владельцев недвижимости и руководство предприятий специально обозначать места для курения и вывешивать там знаки с нормами противопожарной безопасности о запрете курения. Для граждан штраф составит от 2 до 3 тысяч рублей, при возникновении пожара по вине курильщика — до 5 тысяч рублей, передает «Прайм».

Фото: pixabay.com

В июле замглавы Минздрава России Олег Салагай заявил, что ведомство ужесточит меры по борьбе с курением. Сигареты предлагается выпускать в одинаковых упаковках, не содержащих элементов бренда, 75% площади пачки должны будут занимать жуткие картинки о вреде курения. Еще хотят запретить ароматизаторы в сигаретах.

Татьяна Леухина