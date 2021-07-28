Минздрав будет ужесточать меры по борьбе с курением

Минздрав России планирует ужесточить меры для борьбы с курением. Об этом заявил замглавы ведомства Олег Салагай.

Он напомнил, что в России уже принят комплексный антитабачный закон, содержащий основные меры, направленные на защиту от табачного дыма. В прошлом году приняли закон, согласно которым электронные сигареты фактически приравняли к обычным, говорится в telegram-канале Салагая.

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Однако, по словам чиновника, для обеспечения устойчивого снижения «бремени никотиновой зависимости» нужно предпринимать новые меры, в числе которых: производство стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения; запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ, чтобы не вводить в заблуждение потребителей; введение запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях.



В середине июля в Общественной палате России предложили увеличить на 10 дней отпуск для некурящих работников. В письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина говорится, что курящие граждане тратят на пагубную привычку до 60 минут во время работы, это за весь календарный год составит 20 рабочих дней. Тем более введение этой инициативы может стать дополнительной мотивацией отказаться от вредной привычки.

