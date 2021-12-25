Правительство России ввело запрет на полгода на экспорт лома драгметаллов с 1 февраля 2022 года

Правительство России с 1 февраля 2022 года ввело запрет на экспорт из страны лома драгметаллов в течение полугода. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как сообщается в документе, до 31 июля 2022 года запрещено вывозить из России отходы лома драгоценных металлов или металлов, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, а также отходы и лом электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов.

Также уточняется, что сейчас российский рынок драгоценных металлов обладает недостаточными запасами источников сырья для полной загрузки производственных мощностей российских перерабатывающих предприятий. Дефицит содержащего драгоценные металлы сырья, одной из причин которого является его вывоз за пределы страны, в конце концов ведет к подорожанию готовой продукции.

Фото: finmarket.ru

В конце ноября стало известно, что в России бытовая техника может подорожать из-за введения в 2022 году запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов.

Дарья Акимова