В России с 2022 года может подорожать бытовая техника до 15%

Бытовая техника в России может подорожать из-за введения с 2022 года запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов. Об этом сообщили «Известия».

По подсчетам аналитиков, за этот год цены уже выросли в среднем на 10—15%. В следующем подорожание может составить еще 13%, как считают в Торгово-промышленной палате РФ и Ассоциации ломовиков. В последней организации считают, что после введения запрета производители не смогут больше утилизировать отходы по РОП и им придется платить экосбор, что скажется на ценах.

Помимо этого, по словам партнера аналитического агентства Data Insight Федора Вирина, товары подорожали из-за разрыва логистических цепочек из-за пандемии во всем мире, роста цен на контейнерные перевозки, приостановки на несколько месяцев заводов по производству различных деталей в Китае и других странах.

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На прошлой неделе о повышении цен сообщили российские сетевые рестораны. Со следующего года цены поднимутся на 15%.



Дарья Акимова