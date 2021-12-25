В Казани на открытии катка в парке «Черное озеро» выступят M’Dee и группа «Оммаж»

В Казани в понедельник, 27 декабря, состоится открытие катка в парке «Черное озеро». На празднике выступят группа «Оммаж», DJ Timur Ptahin, хедлайнером вечера станет M’Dee (Мади Токтаров) — исполнитель, автор песен и саунд-продюсер из Казахстана.

Посетителей катка ждут подарки. На торжественном открытии катка Дед Мороз и Снегурочка.

Начало праздника — в 18.00. Программа продлится до 21.00. Вход на лед бесплатный.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Каток будет работать в будни с 12.00 до 22.00, в выходные — с 10.00 до 23.00, технический перерыв — с 15.00 до 16.00.

До 27 декабря каток работает в тестовом режиме: 25 декабря — с 10.00 до 23.00, технический перерыв — с 15.00 до 16.00, 26 декабря — с 10.00 до 17.00. Инвентарь перестает выдаваться за час до закрытия катка. В здании проката доступны 450 пар коньков, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Сегодня, 25 декабря, в тестовом режиме открывается каток на Кремлевской набережной и каток возле стадиона «Ак Барс Арена».

Татьяна Леухина