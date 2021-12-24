Казанским семьям вручили продуктовые наборы от благотворительного фонда АПМ РФ — видео
Более 100 казанских семей получили продуктовые наборы от благотворительного фонда Ассоциации предпринимателей-мусульман России, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В пакете — крупы, чай, сладости. Также в виде сюрприза добавлена банка меда. Сладкие подарки фасовали мамы детей с ограниченными возможностями здоровья.
Помимо продуктовых наборов, предприниматели-мусульмане собрали 300 тысяч рублей на проведение операции для больного. Подобных благотворительных акций ассоциация провела в этом году десятки раз. Помощь получили более 2 тысяч нуждающихся.
Напомним, в Казани продолжаются новогодние благотворительные акции в поддержку детей, попавших в сложную жизненную ситуацию.
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