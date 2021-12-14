В Казани проходят новогодние благотворительные акции в поддержку детей, попавших в сложную жизненную ситуацию

Фото: Максим Платонов

В Казани в преддверии Нового года проходят благотворительные акции. Жители города могут оказать поддержку детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, сообщает мэрия.

Например, в период с 15 до 28 декабря пройдет акция «Письмо Дедушке Морозу». Письма с пожеланиями детей будут развешаны на шести новогодних елках. Любой казанец может забрать их и исполнить мечту ребенка. Горожане могут помочь детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям с ограниченными возможностями здоровья и многим другим.

Фото: Олег Тихонов

Также в течение декабря будет проводиться акция «Фабрика Деда Мороза» Фонда им. Анжелы Вавиловой. Помочь можно пациентам казанского хосписа, Центра детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ и др. Среди желаний — музыкальные игрушки, наборы конструкторов, куклы и машинки. Казанцы могут лично принести подарок ребенку по адресу: ул. Академика Королева, 67.

С полным списком акций можно ознакомиться на сайте мэрии.

Тем временем по всей России проходит акция «Елка желаний». Как рассказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, ранее уже были исполнены мечты 23,5 тысячи детей с тяжелыми заболеваниями.

Диана Жиленкова