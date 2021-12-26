Лицей №188 в казанском «Салават купере» обеспечат системой видеонаблюдения и контролем доступа

В лицее №188, расположенном на проспекте Ильгама Шакирова, 3 в казанском микрорайоне «Салават купере», внедрят программно-аппаратный комплекс контроля доступа и установят систему видеонаблюдения с видеоаналитикой. На эти цели готовы потратить почти 6,7 млн рублей из бюджета столицы Татарстана.

Для распознавания лиц видеокамеры установят на главный и запасной вход в школу, в переходах на этажи и в смежных корпусах здания. Для видеоаналитики их разместят в коридорах, зонах рекреации, холлах, вестибюлях, спортзале, актовом зале и столовой.

Фото: Максим Платонов (архив)

Программно-аппаратный комплекс контроля доступа установят для обеспечения санкционированного входа в школу, помещения ограниченного доступа и выхода из них путем идентификации личности по комбинации различных признаков — идентификационных карт, биометрии лица. Кроме того, система позволит не допускать проход лиц с повышенной температурой тела — при ее определении будет издаваться определенный звуковой сигнал.

Контроль доступа и видеонаблюдение в школе установят для исполнения требований законодательства России и Татарстана к антитеррористической защищенности объектов образования и спорта. Они должны помочь в создании условий для профилактики, предупреждения, пресечения и раскрытия правонарушений и повышении уровня безопасности.

Заказчиком выступает МБУ «Департамент телекоммуникационных технологий города Казани», следует из документации на портале госзакупок. Выполнить работы подрядчик должен в течение 25 дней с момента заключения контракта.

Лицей №188 в «Салават купере» начал работать 1 сентября 2021-го. Школа рассчитана на 1 224 места. В ней есть большой и малый спортзалы, два бассейна и актовый зал.



Татьяна Демина